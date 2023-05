Walter Nudo sconvolto dalla pubblicità: "E poi i ragazzi finiscono dallo psicologo..."

02 maggio 2023 a

Pioggia di polemiche contro Walter Nudo. Tutta colpa di un filmato in cui l'attore commenta perplesso il cartellone pubblicitario della casa di moda "Valentino". Quest'ultimo, affisso presso l’aeroporto di Milano Linate, mostra modelli con orecchini e vestiti non propriamente maschili, e modelle con poco trucco. "Voglio condividere con voi una cosa - dice nel video - sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi".

E ancora: "Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante".

E in poco tempo il web è insorto. "Ma Walter Nudo - si chiede qualcuno - tutto ok?". Altri invece attaccano: "Della serie 'mi scappa di fare un video' dico una cogl***a, magari diventa virale e mi chiamano pure in tv per discuterne", "In un video ha fatto capire di essere a favore degli stereotipi, contro gli psicologi e no vax. un record!".