Domenica In, l'odissea di Walter Nudo raccontata a Mara Venier: "Ho rischiato di morire"

Mara Venier intervista Walter Nudo a Domenica In che due anni fa ha detto addio alla televisione, e che deciso di dedicarsi agli altri e soprattutto alla scrittura. Nel presentarlo Mara Venier ha dichiarato: “Ha vissuto dei momenti molto complicati. Ha rischiato di morire e ha deciso di staccarsi dal mondo della televisione”. Nudo ha avuto modo di raccontare il suo dramma, ovvero un incidente in moto molto grave: “Ho rischiato di perdere la gamba destra. Mi è rimasta incastrata tra la moto e l’auto che mi ha tagliato la strada. Mi ha assalito il dolore, ma per fortuna avevo l’assicurazione Obama care, se no l’intervento in America mi sarebbe costato più di duecentomila dollari”.

Anni dopo l'incidente in moto Nudo ha avuto due ictus; strano, dato che “non bevevo, non fumavo e in quel periodo non facevo neanche sesso”. Si è fatto curare in Italia e da lì si è dedicato alla scrittura. L’intervista si è conclusa con lui in lacrime per le immagini dei suoi adorati figli, entrambi ballerini di danza classica.

Mara Venier ha aggiunto alla fine che ha letto tutto il suo libro in una sera e ha ricordato che i due non si vedevano da molto tempo. Nudo ha poi rivelato che si è fatto curare in Italia e da lì ha avuto inizio la sua rinascita: adesso ha svelato aiuta anche gli altri.

