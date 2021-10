Domenica In, Walter Nudo ricorda la madre e Mara Venier si commuove per la sua: "Non c'è giorno che io non pensi a lei"

03 ottobre 2021 a

Mara Venier, ripensa a sua madre, nel corso di un’intervista a Walter Nudo. A Domenica In, nella puntata in onda oggi domenica 3 ottobre. Nudo ha parlato del rapporto con sua madre e di come, molto spesso, non riesca a passare del tempo con lei. La Venier colpita gli suggerisce commossa: “Non c’è giorno che io non pensi a mia madre“. Grande commozione in studio alle parole della conduttrice.

Nudo ha infatti presentato il suo libro dal titolo La vita accade per te. “È il primo amore, quello che determina tutto“,spiega Nudo riferendosi alla madre. A seguire spiega come, molto spesso, i due non riescano a vedersi e a passare sufficiente tempo insieme. ed è così che la Venier ricorda con commozione sua madre Elsa, ripensando a lei e a quanto tempo avrebbero potuto passare insieme. "Mia mamma non c’è più ormai da anni e non c’è giorno che io non pensi a lei e che io mi rimproveri di aver dato così tanto tempo al lavoro e agli amori, e aver sottratto qualcosa a lei“, rivela in lacrime la conduttrice.

La conduttrice, a seguire, si rivolge a Walter Nudo e lo esorta a non perdere i rapporti con sua madre: “Non so cosa darei oggi per passare 5 minuti con la mia mamma. Per cui ti prego, trova il tempo per vederla, perché poi quando non c’è più, si vive male“. Grande commozione in studio, con Walter Nudo che accoglie il consiglio per poi proseguire con l’intervista.

