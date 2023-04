Walter Nudo, "uova nelle ferite": un racconto agghiacciante

27 aprile 2023 a

A due settimane dall'inizio dell’Isola de Famosi, a raccontare qualche retroscena sul reality è il vincitore della prima edizione, Walter Nudo. Quest'ultimo, che qualche anno fa ha deciso di salutare la tv per dedicare più tempo a se stesso, non ha mai abbandonato i social, che gli permettono di rimanere in contatto con il suo pubblico.

Sul suo profilo Instagram, come fa notare il Fatto Quotidiano, l’attore si definisce “Life & spiritual coach”, con un messaggio chiaro in bio: “Combatto per i tuoi successi, prenota una consulenza gratuita con il mio team”. Su TikTok, invece, qualche giorno fa Nudo ha deciso di svelare alcuni retroscena sull'Isola e a corredo del video ha scritto: “Ecco quello che non sai su L’Isola dei Famosi”.

“Una volta alla settimana noi incontravamo una persona, un coach. Questa figura ci dava la possibilità di poter trasformare, migliorare e soprattutto capire come affrontare ogni settimana - ha raccontato Nudo -. Quando io l’ho incontrato ho iniziato subito a sfogarmi, come tutti gli altri". E ancora: "Non sapevo cosa aspettarmi: i mosquito pungevano i nostri occhi come coltelli e depositavano le loro uova nelle nostre ferite. Non ero accettato dal gruppo e questa cosa mi creava un grande stress, oltre al non mangiare”.