Uomini e donne, "è tutto molto strano": Maria De Filippi sconcertata

03 maggio 2023

Confusione a Uomini e donne di Maria De Filippi nella puntata di oggi 2 maggio. Carla Belotti, infatti, sta conoscendo Claudio, nuovo cavaliere del programma. La conduttrice racconta dunque che i due si sono visti nella hall dell’hotel dove stava lei. E qui è accaduta una cosa che non è piaciuta a Carla. Claudio infatti invece di pagare direttamente lui il conto ha dato alla dama una banconota da 20 euro. Una situazione che non è stata gradita da Carla che ha anche scoperto che intanto Claudio sta conoscendo pure Gabriella.

Ma il cavaliere dà una versione completamente diversa dei fatti: i 20 euro li ha dati a Carla perché non c’era nessuno al bar e alla reception. Non solo. Secondo lui Carla è infastidita perché sa che sta uscendo anche con Gabriella: "Hai continuato a rompere le scatole sul discorso Gabriella. A un certo momento non ce la facevano più", racconta Claudio.

Maria vuole vederci chiaro: così Claudio ammette che fino a questo momento non aveva preferenze tra Carla e Gabriella. Ma la De Filippo si chiede allora perché lui avrebbe deciso di conoscerla. Carla, infatti, è stata la prima dama a cui Claudio ha lasciato il numero. E Claudio ha detto di averla chiamata più volte senza mai ottenere una risposta. Carla, però, smentisce. E Maria De Filippi commenta: "È tutto molto strano". Due versioni completamente diverse.