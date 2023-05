Amici salta? La Fascino di Maria De Filippi: "Non possiamo prevedere nulla"

03 maggio 2023 a

Maxi contagio Covid ad Amici? Stando alle indiscrezioni, all’interno della scuola più famosa d'Italia sarebbe scoppiato un focolaio importante che potrebbe mettere a rischio la messa in onda della semifinale, prevista per sabato 6 maggio. Pare che il numero di positivi includa 4 alunni più altri 10 membri della produzione.

In teoria, la registrazione negli studi romani del programma avrebbe dovuto tenersi domani, giovedì 4 maggio, ma ora tutto sembra essere in bilico. Se tutto questo venisse confermato, si potrebbe dire che il Covid è arrivato nella scuola in un momento molto delicato. Mancano appena due settimane, infatti, alla fine del talent. E questo inconveniente potrebbe avere delle ripercussioni pure sulla messa in onda della finale, che dovrebbe essere trasmessa domenica 14 maggio. A destare qualche sospetto anche il fatto che il cantante Cricca, ultimo eliminato dalla scuola, abbia raccontato via social di non stare molto bene. Tuttavia, non si sa in forma ufficiale se si tratti di Covid o meno.

Per ora, comunque, tutto tace sui social del programma. Nelle scorse ore, però, è spuntata una nota ufficiale della Fascino di Maria De Filippi. Contattata da Fanpage, l’azienda ha dichiarato: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.