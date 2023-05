Ilary Blasi, la bomba di Papi: "Liti e via dall'Isola, così stanno le cose"

Roberto Tortora 03 maggio 2023 a

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha, per ora, già un vincitore. Non è un naufrago che arranca in Honduras, bensì un uomo che se ne sta comodamente seduto in studio a Milano. Enrico Papi, che sta facendo parlare di sé più di tutti gli altri, a causa degli screzi con la conduttrice Ilary Blasi. Valerio Staffelli lo ha anche premiato con il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia, consegnato poco prima della messa in onda della terza puntata del reality. Apice del dissapore, durante la seconda puntata, lo strappo della busta di Papi alla Blasi per comunicare il nome dell’eliminato di turno. Staffelli subito lo ha incalzato: “Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?” Il conduttore romano ha replicato tra il divertito e lo sbigottito: “Quando faccio televisione sono sempre spontaneo, non ho filtri, e in quel momento mi è saltato in testa di prendere la busta. No, non mi cacciano. No, ma non è vero. Non è vero, assolutamente no. Però sono contento per il Tapiro, mi piace molto”.

Negli ultimi giorni, poi, Enrico Papi era apparso indispettito sui social per le critiche ricevute, tanto da pubblicare dei post sibillini che non hanno fatto che aumentare la curiosità. Sarà crisi insanabile? Papi prova a smorzare: “No, era una domanda: ci sono più imbecilli o invidiosi? Ma non ce l’avevo con nessuno, ogni tanto le sparo così. Questo è un problema. Ma ci sarò questa sera?”.

L’ex-numero uno di Sarabanda raccoglie con gioia il Tapiro e confessa che l’altro che aveva ricevuto è stato rubato, perciò questo lo andrà a rimpiazzare nel salotto di casa. Non solo, Papi comincia anche a scherzare con Staffelli minacciando di spogliarsi, perché sui social network l’opinionista de L’Isola dei Famosi condivide spesso foto con il petto nudo e Staffelli fa qualche battuta su questo. “Mi spoglio, vado? Mi sto spogliando eh”. Così, quando poi finalmente la puntata de L’Isola dei Famosi comincia davvero, subito arriva la frecciatina alla Blasi: “Mi hanno dato il Tapiro per colpa tua”, ironizza Papi. “È sempre colpa mia!”, afferma Ilary ridendo e smentendo anche lei i rumors di rottura.