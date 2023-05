Cristina Scuccia: "Se mi piacciono uomini o donne?". Risponde così, terremoto all'Isola

02 maggio 2023 a

Cristina Scuccia vera protagonista dell'Isola dei Famosi. L'ex suora fa ancora parlare di sé. A programma di Canale 5 appena iniziato, sono stati diversi i rumors. Tra questi quello sulla sua vita privata. Vladimir Luxuria ha fatto intendere di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante. Mentre la giornalista Grazia Sambruna ha anticipato un suo probabile coming-out.

Ecco allora che nel daytime, lo speaker Marco Mazzoli ha cominciato a fare domande a Cristina. Su un possibile fidanzato la Scuccia ha risposto: "Ma perché questa ossessione per gli uomini?". Da qui la curiosità di Paolo Noise, che subito le ha chiesto se le piacessero gli uomini o le donne.

"Niente! Mi piacciono le persone", è stata la replica di Cristina che ha voluto precisare di stare bene anche da sola: "Non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no".