Carlo Buccirosso, "L'erba del vicino è sempre più verde": successo al Manzoni

Enrico Paoli 03 maggio 2023 a

a

a

Diciamolo subito. Quanti solo coloro che dopo aver visto quel film (“noi e la Giulia”) ne sono rimasti stregati, innamorati proprio? Pochi mi sa. Ma in pochi, forse, ricordando che per quella pellicola di Edoardo Leo, Carlo Buccirosso, straordinario interprete e autore, ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista, nel 2015. In troppi, ancora oggi, associano il volto e il nome di questo grande artista napoletano, uno che ha paura delle standing ovation – “soprattutto quelle postume” - all’avventura con Vincenzo Salemme. Che c’è stata, sia al cinema che in teatro. Ma oggi Buccirosso è un’altra storia, un’altra avventura. Come dimostra la commedia – “l’erba del vicino è sempre più verde”- che lo ha portato a Milano (in scena al teatro Manzoni sino al 14 maggio) a raccogliere un altro merito successo. La pièce è un giallo in cui si ride molto o, se si preferite, è una commedia venata di mistero, declinata in salsa napoletana. Con un grande modello, però: Alfred Hitchcock.

Un meccanismo perfetto per mettere alla berlina un male dei nostri tempi. "Ritengo che il tema vero della pièce sia quello dei social” - spiega Buccirosso, “fanno perdere l'equilibrio della propria vita. Si pensa che gli altri abbiano chissà che cosa e inseguendo dei miraggi si perde il contatto con la propria vita". Carlo Buccirosso è autore, regista e protagonista di questa nuova commedia che si muove tra risate e suspense. Un irreprensibile funzionario di banca, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di profonda insoddisfazione. In continua spasmodica ricerca di libertà e di nuove esperienze di vita, si ritroverà presto soggiogato dalla sindrome dell’erba del vicino. E se quel senso di attrazione verso colui che è diverso da te e che riesce in tutto più di te si trasformasse in un’irrefrenabile follia omicida? Uno spettacolo travolgente, carico di mistero e ironia, che tiene con il fiato sospeso. Ma soprattutto è una grande prova d’attore, la certificazione di quanto Buccirosso sia in grado di lavorare in proprio. "E' Tutto fatto in casa. Non è che non ami i classici, vedo un’inflazione, non sono soddisfatto. Li fanno in troppi. Facendo testi propri, ho avuto questo dono dal Signore. Poter scrivere e dire delle cose a una massa di persone enorme come quella teatrale è un privilegio". E un altro privilegio è poter assistere ad operazioni così valide, in tempi di produzioni sfornate in serie. Con lui c’è un cast spettacolare, che racconta tanto del mondo partenopeo sempre pieno di folklore e di battute dette con un ritmo mai una volta fuori posto. Si esaltano, su tutti, in particolare le bravissime Maria Bolignano ed Elvira Zingone. Noi e Buccirosso, insomma. Un po’ come con la Giulia…