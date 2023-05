Al Bano, drammatica confessione: "Ho pensato di togliermi la vita"

04 maggio 2023 a

Al Bano ha avuto una vita piena e di successo, una vita che però è stata segnata anche da profonde sofferenze. Tanto che, rivela il cantante di Cellino San Marco in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, ha pensato pure a togliersi la vita. Albano Carrisi afferma di credere nell'esistenza di Dio -

"Non è che credo; lo so. L’ho sentito molte volte. Così come ho sentito il diavolo" - e Dio lo avrebbe salvato da compiere quel gesto estremo: "Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva: 'Al Bano eliminati. Al Bano falla finita'". Ma poi, prosegue Al Bano, "ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda. Mi sono detto: chi sei tu per giudicare Dio? Ricordati che anche Lui ha perso un figlio".

Mentre l'Aldilà, conclude il cantante, "non oso pensarlo. Spero sia il luogo in cui ogni pena sarà consolata, ogni cosa troverà senso. Spero che il Signore mi accoglierà tra le sue braccia. Quando lavoravo nei campi c’era una cappella votiva diroccata; giurai: se avrò successo, la restaurerò. Ora al posto di quella cappella c’è una chiesa". E ancora: "Quando incontrai madre Teresa di Calcutta, mi parve di rivedere mia madre: stesso volto olivastro, stesse rughe. Pioveva; un raggio di sole squarciò le nubi, le colpì il viso e la seguì nella camminata".