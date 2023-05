Lorella Cuccarini, terremoto ad Amici: troppo vicina all'uomo di Giorgia

04 maggio 2023 a

a

a

Tra Emanuel Lo e Giorgia, spunta Lorella Cuccarini. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due insegnanti di Amici di Maria De Filippi, sarebbero un po' troppo vicini. E questo "feeling" avrebbe scatenato una crisi di coppia tra Emanuel e Giorgia. Un tam tam impazzito che ora però sembra essere smentito da alcuni scatti pubblicati nel nuovo numero di Chi magazine, che ritraggono la cantante reduce da Sanremo e il ballerino molto felici e sorridenti insieme al loro figlio, Samuele.

"Chi le ha scritto quel discorso": Selvaggia Lucarelli, odio e fango su Ambra Angiolini



Immagini che mostrano chiaramente che la coppia è ancora molto affiatata e innamorata. Giorgia ed Emanuel sono con il figlio tredicenne e fanno una passeggiata per le vie della Capitale scambiandosi tenerezze e sorrisi. Lui 43 anni e lei 52 anni, i due stanno insieme da ben diciannove anni e sono ancora molto uniti e affiatati. Peraltro, a confermare che tra Emanuel e Giorgia le cose vanno a gonfie vele, anche una immagine scattata lo scorso 26 aprile quando Giorgia ha spento le candeline per i suoi 52 anni. Per l'occasione, Emanuel Lo ha pubblicato una foto della coppia all’inizio della loro storia d'amore: "Auguri alla mia Giorgia. Questa è una foto del 2004, un po’ l’inizio della nostra storia, e io sempre a magnà… Auguri".