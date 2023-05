De Filippi, la bomba di due ex Amici: "Cosa non vedete di lei in tv"

06 maggio 2023 a

Alessio Cavaliere e Gianmarco Petrelli, ex concorrenti di Amici, si sono confessati in una intervista a Super Guida tv. I due giovani sono riusciti a entrare nel talent di Maria De Filippi dopo diversi tentativi. E finalmente quest’anno, Petrelli è entrato a far parte del team di Alessandra Celentano. Cavaliere è stato accettato grazie a Raimondo Todaro.

"La Maestra Celentano mi ha sempre differenziato dagli altri ballerini. Una volta mi ha detto: 'tu sei speciale perché hai qualcosa di diverso dagli altri', ha raccontato Petrelli, "questa è una frase che mi rimarrà per sempre. Lei è andata oltre il lato della danza, cosa che lei ha sempre dato una certa importanza. Anche quando sono entrato, lei diceva ‘Lo trovo pronto per un futuro’. Poi mi diceva anche che non avrò problemi nella mia carriera futura. Sono cose che ha sempre detto".

Alessio ha invece parlato di Maria De Filippi: "Maria è stata una scoperta. Guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria. Ricordo che alle prove generali della mia prima puntata, lei si avvicinò a me e mi disse: 'complimenti'. Quella parola la ricorderò per sempre, perché per me significa molto avere un complimento da Maria De Filippi. Mi ha cariato molto quel suo complimento. Mi sono sentito sereno, pronto e appagato. È una persona magnifica”.