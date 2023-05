Diletta Leotta a Verissimo: "Gravidanza? È stato uno choc", il retroscena

06 maggio 2023 a

Diletta Leotta si confida a Verissimo con Silvia Toffanin. In dolce attesa, la giornalista sportiva ha parlato di questo particolare momento della sua vita: "All’inizio è stato uno choc, non era preventivata la gravidanza. Poi mi sono detta che è inutile avere delle regole su questo tema e ora credo che sia il dono più bello che possa capitare". Poi, sempre la Leotta, ha parlato della relazione con il suo compagno Loris Karius: "Un amore inaspettato, tutto è stato molto veloce e naturale. Sono felicissima, è stato un colpo di fulmine”. La giornalista di Dazn ha aggiunto che fin da subito ha capito che con Loris c’era un “feeling inspiegabile, epidermico”.

Poi ha svelato un retroscena sulla scelta del nome della piccolina. La Leotta avrebbe voluto omaggiare la mamma chiamado la figlia Ofelia, proprio come la nonna: "No, Ofelia no, è pesantissimo, non mi piace per niente per una bimba giovane e moderna, trova un altro nome”, la risposta data da mamma Ofelia a Diletta.

“Ora penserò ad altri nomi. Loris punta più su un nome estero, io sull’Italia, dobbiamo trovare una via di mezzo". La roba assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno, non so se è una cosa positiva o negativa”. “Forse meglio un giorno diverso, così sia tu sia lei avreste il vostro giorno”, ha affermato la Toffanin. Saggia riflessione.