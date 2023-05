Maria De Filippi, la rivelazione di De Martino: "Mi ha dato del pi**a"

06 maggio 2023 a

a

a

"Quando ho iniziato a essere noto facevo un po’ il gallo. E lei, che è molto intelligente, mi dava giustamente del pi**a. E aveva ragione": Stefano De Martino ha rivelato di aver ricevuto qualche ramanzina da Maria De Filippi in passato. Il conduttore, ospite di TvTalk su Rai 3, era un ex allievo di Amici e proprio il talent gli ha permesso di conoscere la De Filippi, con cui poi ha stretto un bellissimo rapporto. Tanto che lui ancora oggi definisce la conduttrice come una "madre artistica".

"Chiude prima". Maria De Filippi, decisione estrema: cosa accade a Mediaset

Nel corso della trasmissione Rai di cui è stato ospite questo pomeriggio, il ballerino ha ammesso di aver avuto dei periodi in cui è uscito di carreggiata. E proprio in quei momenti la De Filippi era lì a riprenderlo. "Facevo il pi**a, anche perché avevo pochi strumenti. Non leggevo, avevo passato la mia vita tra una scuola di danza e la piazzetta del mio paese a giocare a pallone", ha raccontato.

"Cosa non vedete di lei in tv". Maria De Filippi, la bomba di due ex Amici:

Quando poi gli è stato chiesto se lui pensi mai a un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo in futuro, lui ha risposto: “Io ho capito che in Rai fino a 60 anni si è giovani. Io ora ne ho 33. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora”. Una frecciatina alla tv di Stato?