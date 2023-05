Amici 22, Alessandra Celentano asfaltata in diretta: "Ti serve un terapeuta"

07 maggio 2023 a

Una lite aspra e poco cavalleresca tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano ha reso rovente l'atmosfera della semifinale di Amici. A sfidarsi le due allieve dei due coach, Maddalena e Isobel. Una sfida senza esclusione di colpi che ha messo in allarme sia Emanuel Lo che la stessa Celentano. E così è andato in scena uno scontro epico tra i due.

Maddalena e Isobel, rispettivamente, si sono sfidate sulle note di "Bizcochito", brano della cantante spagnola Rosalia. Prima di iniziare la sfida, la maestra di danza ha scritto alcune parole a Maddalena definendola come una "gattina" che non sarà mai all'altezza di Isobel. A questo punto è arrivata la durissima reazione di Emanuel Lo che dopo aver difeso la sua allieva ha detto si è scagliato contro la Celentano regolando i conti.

I due da tempo si beccano durante il serale e forse in semifinale è arrivato lo scontro definitivo: "Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un aiuto, un terapeuta". Parole durissime che hanno innescato anche la reazione di Cristiano Malgioglio: "Io dopo avere visto questa esibizione, vorrei dare torto alla maestra Celentano ma purtroppo non posso: Isobel è a un altro livello".