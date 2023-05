Ilary Blasi, la foto che scatena l'inferno: "I tuoi figli li proteggi?"

07 maggio 2023 a

a

a

Per Ilary Blasi non c'è pace. Alla continua ricerca di un momento di serenità con il suo Bastian dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata sommersa e travolta dalle critiche feroci. Come è noto, la Blasi si è presa una piccola pausa dal lavoro per una vacanza breve in Marocco. Il viaggio insieme a Bastian è stato raccontato nei minimi dettagli con foto e stories sui social. Ma a quanto pare qualche scatto ha fatto infuriare i suoi fan e i suoi follower.

L'ex di Francesco Totti dopo la vacanza ha pubblicato nuove foto, tra cui uno scatto molto sensuale a bordo della piscina del riad marocchino che esalta le forme della conduttrice con la scritta: "Marrakech".

Malore dopo la battuta a luci rosse: Paolo Noise, un caso a Mediaset?

Apriti cielo, si è scatenata una vera e propria bufera con commenti feroci proprio per la Blasi: "Certo che i riad a Marrakech nella medina sono tantissimi ma il più sfigato lo hai trovato tu Ilary…pieno oggetti inutili cuscini ovunque per inciamparsi terrazza sporca e bagni scomodissimi e senza bidet". Fino qui? No, nemmeno per sogno. "Ma quale bellissima..si sta rovinando... mi sembra Ivana Spagna... la libertà fa male...". E ancora: "Ridicola esibizionista.... e meno male che un po' di tempo fa voleva "proteggere" i suoi figli...". Infine l'insulto più pesante: "Vatti a nascondere che sarebbe più dignitoso". I leoni da tastiera a quanto pare non vanno mai in ferie...