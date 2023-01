Charlene di Monaco, "trasferiti a casa sua": un angosciante sospetto

17 gennaio 2023 a

La principessa Charlene di Monaco sta affrontando la malattia e ora si sente meglio. Anche grazie alla sua famiglia. Pare infatti che i suoi genitori le siano stati e le siano ancora molto vicini e siano stati fondamentali nel suo recupero. Ora, addirittura, i Wittstock hanno lasciato il Sudafrica e si sono trasferiti a Montecarlo per starle accanto.

La coppia, riporta Tgcom, vive in una casa nelle vicinanze di Palazzo Grimaldi. Il miglioramento delle condizioni di salute di Charlene è stato dovuto anche all’aiuto dei suoi cari, la madre Lynette (ex nuotatrice come lei) e il padre Mike. Mike Wittstock, 76 anni, e la madre della principessa, Lynette, di 63, hanno lasciato infatti la loro città, Johannesburg, per andare a vivere a 8000 miglia di distanza e stare vicino alla figlia. E la stessa principessa, che il prossimo 25 gennaio festeggerà il suo 45esimo compleanno, li ha definiti come "la mia roccia".

Ora che il peggio è passato Charlene è piena di speranze: "Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta", ha detto la moglie di Alberto di Monaco. E "la famiglia Wittstock si è trasferita in una casa a pochi minuti di auto da Charlene e si incontrano di continuo. La fanno sentire al sicuro e le ricordano la vita molto più spensierata di cui godeva prima di diventare la principessa di Monaco". Uno dei suoi fratelli, Gareth Wittstock, 42 anni, è andato a vivere a Monaco già dieci anni fa, e l'altro, il 40enne Sean Wittstock, che è rimasto in Sudafrica, la chiama ogni giorno al telefono.