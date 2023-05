Michela Murgia, la foto sui social: "Grazie, non riesco a rispondere a tutti"

07 maggio 2023 a

Michela Murgia torna a parlare dopo il colloquio al Corriere della Sera in cui di fatto ha rivelato la sua battaglia contro un tumore che le lascerà qualche mese di vita. Le sue parole e la sua confessione hanno fatto il giro del web e hanno commosso tanti suoi fan e non solo quelli.

Messaggi sono arrivati anche dal mondo della politica come quello di Giorgia Meloni che le ha augurato di vivere a lungo da poter vedere la sua uscita da palazzo Chigi, dato che questo è uno dei desideri espressi dalla scrittrice enlla sua intervista al Corriere.

"Ho il cancro, mi restano pochi mesi di vita". Michela Murgia, annuncio sconvolgente

Anche Matteo Salvini ha espresso la sua vicinanza alla Murgia. E sui social in tanti le hanno scritto per far sentire la propria vicinanza a una donna che sta attraversando un momento davvero difficile. E lei ha voluto ringraziare tutti a modo suo, con uno scatto. Nella foto sul social appare sorridente, con gli occhi chiusi, stretta in un abbraccio con un uomo che indossa una maglietta su cui è scritto: "Nessuno è un'isola". Lei ha scritto: "Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero".