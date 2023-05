Alberto Angela, l'annuncio (storico): "Che fine farà Super Quark"

Roberto Tortora 08 maggio 2023 a

Questione d’eredità, non economica, bensì spirituale e professionale. Stiamo parlando di SuperQuark, pilastro della storia della tv di Stato italiana, condotta per decenni da Piero Angela e che, ora che il divulgatore non c’è più, passa nelle mani del figlio Alberto. L’annuncio è arrivato direttamente a Che Tempo Che Fa, dove il conduttore è stato ospite di Fabio Fazio. Sarà proprio Alberto Angela, quindi, a raccogliere il testimone del genitore. Con degli inevitabili cambiamenti. Nessuno stravolgimento, ma qualche cosa sarà modificato così da permettere al format di evolversi.

Non solo: il programma cambierà titolo. Alberto ha spiegato che ha deciso per omaggiare il padre, con il beneplacito di ‘mamma Rai’, di non usare lo stesso titolo. Queste le parole di Angela figlio: “Quando è mancato mio padre – ha raccontato il conduttore – non sono stato a pensare al futuro dei progetti tv in quel momento. Poi ho cominciato a pensare questo: è giusto che la rotta che lui ha tracciato e per cui ha lavorato per decenni si fermi qua? Lui ha lavorato decenni per giungere qui; è giusto che i ragazzi che oggi mi dicono che sono ingegneri, astronauti, imprenditori e ricercatori e che fanno quei lavori perché hanno visto i programmi di mio padre siano privati di un simile programma?”.

E ancora: “Mi sono anche chiesto: è giusto che la tv italiana, Rai Uno, non abbia più un programma in prima serata di divulgazione scientifica? Mi sono detto no, ecco perché ho raccolto questa fiaccola rimasta per terra. Quindi continueremo SuperQuark, ma non lo chiameremo SuperQuark, perché quello è di papà, è il suo vestito, il suo vascello. Ho chiesto alla Rai – prosegue Alberto Angela - di togliere il titolo un po’ come si ritira la maglia di un calciatore. Cambieremo titolo e continueremo sulla stessa rotta, SuperQuark c’è, il gruppo di lavoro resta quasi tutto. Porterò anche altri miei collaboratori, ci sarà una sorta di evoluzione. Cominceremo quest’estate, per me è una enorme sfida”. Sui social subito in tantissimi si sono detti entusiasti. La sete di sapere è ancora tanta e l’eredità del grande Piero Angela è solida, vivrà attraverso le spiegazioni del figlio Alberto.