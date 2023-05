Michela Murgia, la frase che spiazza: "Se non schiatto entro un mese..."

09 maggio 2023 a

Michela Murgia sta attraversando il periodo più difficile della sua vita. Di fatto la scrittrice deve fare i conti con un tumore che le avrebbe lasciato una speranza di vita di qualche mese, secondo quanto rivelato dalla stessa Murgia sul Corriere della Sera. E così dal mondo della politica, Meloni e Salvini in testa, sono arrivati messaggi di affetto e di vicinanza che hanno colpito la stessa scrittrice. Testimonianze di affetto sono arrivate anche dal mondo della letteratura, degli spettacoli e della cultura del nostro Paese.

Un grande abbraccio per la Murgia perché possa sentirsi meno sola in questa battaglia. E così la stessa Murgia, intervenendo al teatro Carcano di Milano, ha parlato di questa ondata di affetto che l'ha letteralmente travolta: "Vorrei dire che non so se comportarmi come postuma o ricordarmi che le voci sulla mia morte sono grandemente esagerate.

Michela Murgia, lunga vita a lei e alla Meloni premier

È il diciottesimo “coccodrillo” che leggo di gente che comunque in vita mi ha anche molto odiato e sono turbata, non so come comportarmi. Se non schiatto entro un mese è maleducazione perché si è creata una tale aspettativa...", ha scherzato. La sua battaglia continua e tutti, nessuno escluso, sperano che possa vincerla.