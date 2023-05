Ilary Blasi, schiaffo del tatuatore a Totti: "Gli avevo detto di non farlo"

14 maggio 2023 a

a

a

Francesco Cinti Piredda è uno dei tatuatori più ricercati d’Italia: vanta parecchi vip tra i suoi clienti, a partire dal re di Roma che risponde al nome di Francesco Totti e dalla sua ex moglie Ilary Blasi. Intervistato dal Corriere della Sera, ha svelato un piccolo retroscena riguardante la coppia ormai scoppiata: aveva sconsigliato all’ex capitano giallorosso dei farsi incidere le iniziali della sua compagna.

"Ilary Blasi intrattabile. Dietro le quinte...". Da Mediaset voci rovinose su Bastian

Ai tempi Totti fu però inamovibile e decise di tatuarsele lo stesso. Il Corsera ha chiesto al tatuatore se ha ricevuto una chiamata dall’ex calciatore per farsi togliere le iniziali della Blasi con il laser, ma lui ha tagliato corto rispondendo di no. Fatto sta che quello dei tatuaggi sta diventando un fenomeno culturale in Italia, che è a sorpresa il Paese più tatuato al mondo: il 48% degli italiani oggi ha almeno un tatuaggio, poi ci sono gli svedesi (47%) e gli americani (46%). Secondo lo studio della startup berlinese Dalia Research, dopo un anno uno su quattro dei “tatuati” ha già un ripensamento.

Ilary Blasi, lite con Cecchi Paone? Finisce malissimo: "Ritiro" e caos a Mediaset

Soprattutto i ragazzini sono i primi a pentirsi: “Lo vivono come un capriccio - ha spiegato il tatuatore - condizionati dai social, dalle mode, dai personaggi come Chiara Ferragni, Fedez, Fabrizio Corona”. Tutto lavoro per chi poi rimuove i tatuaggi: “C’è una lista d’attesa lunga così dal medico mio amico presso cui li mando per farseli togliere col laser”.