Ilary Blasi "intrattabile. Dietro le quinte...". Voci rovinose su Bastian

Lo stress sul set dell'Isola dei famosi potrebbe influire negativamente sul rapporto tra Ilary Blasi e il nuovo partner Bastian Mueller. Secondo Dagospia, infatti, le cose nel reality di Canale 5 non starebbero andando benissimo per l'ex Lady Totti. La Blasi, in un paio di settimane, si è ritrovata alle prese con un rapporto non facile con l'opinionista in studio Enrico Papi (già dopo la prima puntata si era parlato di una telefonata furiosa durante la pubblicità e di un pressing sui vertici di Mediaset per far "rimettere al suo posto" il collega, giudicato troppo ingombrante), quindi con il caso Alessandro Cecchi Paone.

Il giornalista ed ex conduttore de La macchina del tempo è stato protagonista di antipatici faccia a faccia con Nathaly Caldonazzo, a suon di insulti. Poi il giovane fidanzato Simone Antolini si è sentito male, gli autori hanno pensato bene di dividere la coppia e Cecchi Paone si è infuriato. A quel punto la Blasi gli ha ricordato in diretta, lunedì sera, di aver "firmato un contratto" e di dover per questo accettare le dinamiche del gioco televisivo. Dopo poche ore, Cecchi Paone e Antolini hanno deciso di abbandonare il reality. Tutto questo va inserito in un contesto di ascolti poco esaltanti.

"Pare che Ilary Blasi – scrive Dagospia - sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liaison con il nuovo fidanzato Bastian".