Eurovision, orrore di Putin: dove bombarda durante la finalissima

Ieri sera, sabato 13 maggio, sono andati in scena gli Eurovision song contest 2023, la vittoria è andata alla svedese Loreen con il brano Tattoo. Marco Mangoni, che rappresentava l'Italia dopo la vittoria a Sanremo, ha chiuso con un notevole quarto posto.

Ma la serata è stata anche funestata da una notizia orribile, piovuta sugli Eurovision proprio a pochi minuti dalla comunicazione della classifica definitiva. Una notizia orribile che arrivava dall'Ucraina: come riferito dalla Bbc, infatti, i russi avevano appena bombardato la città di Ternopil, guarda caso quello da cui arrivava il duo ucraino Tvorchi, in gara all'Eurovision con Heart of Steel.

Difficile pensare che possa essersi trattato di un caso: l'esercito invasore di Vladimir Putin, ad oggi, non aveva quasi mai attaccato Ternopil. E insomma, pensare a una coincidenza appare quasi impensabile: bombardata proprio mentre i Tvorchi si esibivano all'arena di Liverpool. L'ultimo orrore dello zar.