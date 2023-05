Marco Damilano, clamoroso ribaltone in Rai: rumors sulla "striscia rossa"

14 maggio 2023 a

Grandi manovre in Rai, alle prese con un piano di cambiamento radicale voluto dal governo. Domani, lunedì 15 maggio, il voto sul nuovo ad, che sarà Roberto Sergio, il quale succederà a Carlo Fuortes dopo le dimissioni di quest'ultimo. Poi si inizierà a fare chiarezza su volti e palinsesti.

Come è noto, Fabio Fazio viene dato in uscita, quasi certa: addio a Che tempo che fa, sarebbe imminente la firma del contratto con Discovery per poi condurre su Nove. Fazio potrebbe portare con sé anche Luciana Littizzetto.

Quindi rumors anche ru Report di Sigfrido Ranucci e In mezz'ora di Lucia Annunziata, due programmi nel mirino, entrambi in onda su Rai 3. Sempre sulla terza rete potrebbe essere ridimensionata la presenza di Corrado Augias, al timone di ben tre trasmissioni. Si ipotizza un cambio di conduzione anche per Agorà, mentre restano ben saldi Bruno Vespa con Cinque Minuti e Riccardo Iacona con Presadiretta.

Ma secondo il Corriere della Sera, che dedica alle manovre in Rai un lungo approfondimento, un po' a sorpresa potrebbe restare anche Marco Damilano, il conduttore de Il cavallo e la torre, striscia quotidiana in onda sempre su Rai 3. Questo nonostante le molte indiscrezioni che lo davano per partente, anche a causa della linea clamorosamente anti-governativa del suo programma. Secondo il Corsera, è "più difficile che Marco Damilano possa lasciare lo spazio su Rai 3". Insomma, cambiano le carte in tavola.