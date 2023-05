Domenica In, "Che ti farei a quella bocca": raptus-Venier con Baglioni

14 maggio 2023 a

Scatta il bacio a Domenica In. Protagonisti della scena andata in onda domenica 14 maggio su Rai 1, Mara Venier e Claudio Baglioni. Il cantante è in trasmissione per presentare il film-evento "Tutti su! Buon compleanno Claudio". La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane in 3 giornate speciali: il 15, il 16 e il 17 maggio, in occasione del compleanno del cantante. E proprio mentre l'artista parla, la conduttrice non può fare a meno di confessare la sua passione: "Ma quella bocca che hai...".

Poi la Venier si avvicina al cantante seduto davanti a lei: "Ma cosa ti farei a quella bocca". E Claudio non attende a replicare: "Ed è mia, che non si dicesse che è rifatta". Il raptus però è dietro l'angolo ed ecco che la conduttrice si avvicina a Baglioni e lo bacia sulla bocca.

La gag non finisce qui. Dopo 2 ore d'intervista la conduttrice si rialza e va verso il cantante, lui si sposta e lei lo rassicura: "Tranquillo non ti bacio", Claudio fa un sospiro di sollievo, ma poi fa dietrofront ed ecco che scatta un altro bacio. Insomma, per la Venier è senz'altro una puntata fortunata data la presenza di Baglioni.