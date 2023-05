Fabio Fazio, Littizzetto "zittita": "Ciao? Forse meglio non dirlo..."

15 maggio 2023 a

Fabio Fazio e Che tempo che fa ai titoli di coda. Tra due settimane si chiude la stagione del programma di Rai Tre e si riaprirà lontano dalla Rai, su Discovery. Un nuovo programma e una nuova avventura attendono il conduttore e la sua spalla destra, Luciana Littizzetto. I due infatti hanno deciso di accettare una nuova offerta e di intraprendere un nuovo precorso professionale.

Fabio Fazio nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri, domenica 14 maggio, ha voluto parlare con il suo pubblico e con i suoi telespettatori per spiegare cosa è successo, dopo l'addio annunciato in un collegamento al tg3, Fazio nel corso del programma ha affermato: "Se dicessi mai qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me, perché la Rai ha 70 anni e, di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo". Poi a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, che ha accostato la fine dell'esperienza in Rai di Fazio a una "bandierina del governo di centrodestra", Fazio ha risposto così: "Non ti stari mica riferendo a me, parliamo di cose più grandi e più importanti". Ma è stata poi Lucianina Littizzetto a pungere Fazio e a riaprire il caso nel corso della diretta. La Littizzetto accenna la canzone della Rappresentante di Lista che ha un ritornello diventato un vero e proprio tormentone: "E con le mani, con le mani, ciao ciao". Fazio la gela immediatamente: "Ecco questa sera questa canzone non la canterei". E la Littizzetto è d'accordo: "Sì, hai ragione, forse meglio evitare anche il resto...".