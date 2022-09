Marco Columbro, "una pagina del destino che si è chiusa": la toccante rivelazione

06 settembre 2022 a

a

a

"Non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo": Marco Columbro, conduttore amatissimo soprattutto negli anni ’80 e ’90, si racconta alla collega Lorella Cuccarini in un format Youtube intitolato “Un caffé con”, durante il quale ha rivelato i motivi dietro al suo ritiro dalle scene. "Ho voglia di fare altre cose. Ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno che si chiama 'Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli'", ha spiegato ancora.

"La ho vista. E...": Adriana Volpe-choc: ecco in che condizioni è Ilary Blasi

Parlando del suo libro, poi, ha continuato: "Nasce dall’incontro negli ultimi 40 anni che ho avuto con i vari maestri di saggezza che ho avuto nella vita. Il tema è la consapevolezza in ogni campo della nostra esistenza. Come affrontare la vita con consapevolezza. Per me scrivere di questi argomenti è la cosa che in questo momento mi interessa di più. O anche aprire un’accademia di ricerca spirituale". Secondo Columbro sarebbe inutile percorrere una strada già battuta in passato: "Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa".

"Togliti quell'espressione": chi demolisce Marco Damilano, tsunami in rai

In ogni caso, il conduttore ha rivelato di non avere rimpianti: "Io ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone, lo vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere. Non è una cosa semplice. Questa cosa qua rimarrà, per me è stata fatta una pagina, ora ce ne sarà un’altra". Columbro era stato costretto nel 2001 a uno stop forzato per via di un aneurisma celebrale. In molti lo ricordano soprattutto per la conduzione di Buona Domenica, proprio insieme alla Cuccarini, ma anche per il suo ruolo nella fiction "Caro Maestro".