Ilary Blasi, esplode l'ira furibonda in studio: "È una cosa seria"

Bullismo all’Isola dei Famosi? Eh no, stavolta Ilary Blasi non ci sta. Come se non dovesse già districarsi dalle manie di protagonismo di Enrico Papi, dagli svenimenti dei concorrenti e dalle linee guida ferree di Mediaset che non vuole più vedere altre volgarità stile GFVip, l’ex-moglie di Francesco Totti ha posto un freno alle accuse di Gian Maria Sainato, preso di mira da Marco Mazzoli e Polo Noise: “Io sono arrivato da poco e mi hanno preso di mira - ha spiegato Sainato - è normale che poi uno sbotta, lui voleva che lo dicessi fuori dalle telecamere, ma che male c'è a dire che mi danno fastidio?. Al che Mazzoli ha replicato: “No no tu ci hai accusato di bullismo e non si può dire una roba del gernere! Ilary ogni volta che c'è una telecamera arriva lui, lui è falso come i capelli di Facchinetti”.



Al che è dovuta intervenire proprio Ilary Blasi: “Gianmaria l'argomento bullismo è una cosa seria, Marco e Paolo non hanno mai fatto questo”. E Sainato: “Ma io ho il diritto di dire stop?”. E, di nuovo, la Blasi: “Ma tu sei permaloso. Lo scherzo è divertente quando uno s’arrabbia, è ovvio che più t’arrabbi più io mi diverto”. Che ci sia davvero un fastidio reale o questo Gian Maria vuole solo fare show davanti alla telecamera?

Di sicuro Mazzoli e Noise sono abituati ad essere molto scherzosi in generale, sono i “pierini” dell’Isola dei Famosi. Ma da lì a lanciare accuse pesanti di bullismo ce ne passa e di sicuro sarà lo stesso Sainato a dover correggere il tiro nelle prossime puntate, per evitare di passare dalla parte del torto. Anche Luxuria, altra opinionista del reality, ha sbottato: "Il bullismo è una cosa seria. Fatevelo dire da una che lo conosce bene, quindi, per favore, non tiriamo fuori questo argomento in una maniera veramente fuori luogo. Rimaniamo leggeri!".