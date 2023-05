Elodie sconvolge sul palco, "io oggetto del desiderio?": un video pazzesco

16 maggio 2023 a

Sulla cresta dell'onda, Elodie. Prima il David di Donatello, poi il concerto da sold-out al Forum di Assago, una serata indimenticabile, una performance esplosiva, così come i look sfoggiati sul palco della meravigliosa cantante.

E ora Elodie si confessa in una lunga intervista a Repubblica, in cui parte proprio dalla serata del Forum: "Con nonna abbiamo continuato a ballare anche dopo il concerto, era passata l'una di notte. Mi ha detto che si è dovuta fermare solo perché le faceva un po' male la caviglia".

Dunque si parla di lei, della sua potenza artistica: merito anche del suo corpo? "Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio". Quando le chiedono come ci si sente ad essere un oggetto del desiderio, risponde: "Non è quello il punto, non mi sento così. Mi piaccio se qualcuno mi piace. Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa".

Poi le ricordano come sui social si sia letto di tutto, molte cose non riferibili. "Ma i social sono anche una fogna, non importa. Ho fatto la cubista a 20 anni, mi sentivo giudicata, pensavano che fossi una venduta", taglia corto la cantante. E ancora: "Il corpo è bello, un'opera d'arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo. Ho sempre visto quello dei miei genitori. Tutti i corpi esprimono qualcosa, anche quelli di Botero: dipende da come li guardi. Io sono ignorante ma l'arte ti arriva, può capirla chiunque. Poi il corpo può diventare un oggetto scabroso e purtroppo esiste il body shaming che va combattuto", conclude Elodie.