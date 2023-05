Elodie sul palco così: "Come fare l'amore", da togliere il fiato

16 maggio 2023 a

Sul palco del Forum di Assago, Elodie ha nuovamente lasciato il pubblico senza fiato. Bella e più sensuale che mai, la cantante non nasconde che "il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera". L'artista, sempre affiancata da mamma e nonna, si dice in pace con se stessa: "Il corpo è bello, un'opera d'arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo". Per questo a suo dire "stare sul palco è come fare l'amore".

Per lei si tratta di un momento di grande successo. Tra i vari riconoscimenti il David di Donatello per la canzone del film "Ti mangio il cuore", Proiettili. Una frase, le fanno notare nell'intervista a Repubblica, che suona da "Calimero". Ma lei spiega che voleva essere solo una battuta: "Nella vita credo di aver vinto. Ho tutto quello che ho desiderato e quello che non ho osato desiderare. Ma non ho mai vinto premi, sono arrivata seconda, quarta, ottava".

Da tempo l'artista è legata al pilota Andrea Iannone. Con lui è convinta di aver trovato l'amore: "È disponibile, generoso, mi sostiene. Penso di essere simile a lui, stiamo bene e siamo lì, l'uno per l'altra, senza spiegarcelo".