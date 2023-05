Enrico Varriale, la chat privata: "Bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna"

16 maggio 2023 a

Ancora guai per Enrico Varriale, celebre giornalista di Rai Sport al centro di due processi per stalking e lesioni nei confronti di due donne. L'ex vicedirettore (congelato da viale Mazzini proprio per le sue vicende extra-professionali) e volto di programmi famosissimi come 90º minuto e La Domenica Sportiva, Stadio Sprint Il processo del lunedì, è assistito dagli avvocati difensori Ester Molinaro e Fabio Lattanzi, che parlano di "false accuse" contro Varriale. Dalle carte delle due inchieste parallele, però, continuano a emergere dettagli pesantissimi e testimonianze sempre più compromettenti. Come il messaggio inviato in chat tra le due (presunte) vittime del giornalista: "Quello è pazzo - si scrivevano le due donne -. Bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna".

Enrico Varriale, un'altra sconcertante denuncia: "Puzza d'aceto". Non solo molestie a una donna: dettagli pesantissimi

Sarebbe stata la seconda donna, che ha denunciato Varriale sostenendo di essere stata aggredita e picchiata, a contattare la prima nel dicembre del 2021, confidandole di essere stata a sua volta assalita fino a finire in pronto soccorso al Gemelli. "Ha aggredito anche me - era stato il suo sfogo -. Ha detto che se lo denuncio mi ammazza". La donna ha comunque deciso di denunciare Varriale e lunedì è stata infine ascoltata in Tribunale a Roma, confessando di aver scritto alla ex di Varriale per confessarle la sua storia: "So cosa hai passato, è successo anche a me".

Pronta la difesa del giornalista, che ha contestato la versione della testimone e depositato una perizia con i messaggi che accusato e accusatrice si sarebbero scambiati durante la loro relazione. Ad aggiungere mistero in questa brutta storia, la replica della donna secondo la quale alcuni di quei messaggi, in realtà, non sarebbero stati mai mandati. Nelle scorse settimane, tra gli elementi emersi dalla seconda inchiesta, anche una telefonata alla donna dai telefoni della Rai e una parola appena sussurrata: "Morirai", risalente al 19 dicembre 2021. Una decina di giorni prima, cioè di una violenta discussione tra Varriale e la donna culminata in schiaffi e minacce.