Rai Sport, De Stefano si dimette: rumors, cosa c'è dietro la scelta

27 marzo 2023 a

a

a

Un roboante passo indietro: si dimette infatti Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport. Una decisione che ovviamente agita la Rai. Come ricorda Il Foglio, in passato fu criticata per alcune scelte editoriali, in primis per alcune decisioni relative alla copertura del Mondiale in Qatar. Il format fu criticato e da alcuni, compreso qualche collega, fu definito un flop.

E così, ora, la De Stefano ha deciso di dimettersi. Il fatto che la tensione fosse altissima lo testimonia anche il fatto che l'ormai ex direttrice, sui social si era sfogata in modo durissimo, definendo "il nulla" i giornalisti della carta stampata, il riferimento si suppone era a chi la aveva criticata e a chi si era speso in retroscena e ricostruzioni che, evidentemente, non condivide.

"E dopo?". Ellen Hidding torna in tv e Fazio la umilia: ecco com'è oggi | Guarda

Altro tasto per lei dolente fu la scelta di Lea Capizzi, una giornalista esterna che volle in Rai per la conduzione de La Domenica Sportiva. Insomma, un passo indietro dovuto soprattutto alle difficoltà nella gestione interna: la redazione di Milano protestava perché sosteneva di essere trascurata rispetto ai colleghi di Roma. Poi il caso-Enrico Varriale, allontanato perché in causa con Viale Mazzini e che ora però ha chiesto il reintegro: altra vicenda che avrebbe complicato la situazione di Alessandra De Stefano che, dunque, ha deciso di lasciare.