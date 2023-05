Giuseppe Cruciani, "gira voce a Mediaset...": nuovo terremoto?

17 maggio 2023 a

C'è anche la tessera di Giuseppe Cruciani nel domino televisivo che rischia di sconvolgere i palinsesti della prossima stagione. A innescare il mercato-tv è stato Fabio Fazio, il cui addio a Che tempo che fa e alla Rai (con annesso maxi-contratto con Discovery) è diventato ovviamente un caso politico. Parallelamente, però, sono decine i nomi in ballo in un valzer che coinvolgerà viale Mazzini, Mediaset e La7.

Secondo Giuseppe Candela, grande esperto di gossip e spettacolo e acuminata penna di Dagospia, "a settembre Canale 5 riaprirà le porte della casa più spiata d'Italia, con una piccola rivoluzione". Si parla, ovviamente, del Grande Fratello Vip: scontata la riconferma di Alfonso Signorini, conduttore e gran capo del reality di Canale 5. Sicura anche la permanenza di Orietta Berti come opinionista mentre è in forte dubbio Sonia Bruganelli. In sostituzione di Lady Bonolis, suggerisce Candela nella sua rubrica "A lume di Candela" Signorini "vorrebbe spiazzare tutti" e per questo "ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l'ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta".

Il conduttore de La Zanzara su Radio 24 (in coppia con David Parenzo) ha fama di politicamente scorretto e dispensa chicche di "cattivismo" anche come ospite ricorrente di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il giovedì sera su Rete 4. Raddoppierà oppure al suo posto, aggiunge Candela, avrà la meglio Giulia Salemi, influencer ed ex gieffina?