Angelina, retroscena su Amici: "Non sempre...", cosa l'ha fatta soffrire

Angelina Mango si è resa protagonista di uno splendido percorso ad Amici. Si è infatti subito fatta notare per il suo talento all’interno della scuola di Maria De Filippi ed è arrivata seconda, anche se molti la considerano la vera vincitrice di questa edizione. Figlia di Mango e Laura Valente, la cantante ha confidato in un’intervista a Vanity Fair di aver avuto molta paura prima di partecipare al talent show.

Angelina ha infatti avuto problemi di autostima, che hanno a sua volta generato problemi di ansia. Addirittura quando si è iscritta al programma le gambe hanno iniziato a tremarle: “Mi sono comparsi tanti dolori psicosomatici e, poco dopo, mi è salita anche la febbre. Nel momento iniziale si ha sempre la sensazione di fare dei buchi nell’acqua, e questo mi ha portato a un sacco di scleri”. Tra l’altro per lei non è stato facile, dato che essendo una figlia d’arte la pressione è ancora maggiore.

Alla fine però tutto è andato per il meglio, con Angelina che è uscita decisamente rafforzata da questa esperienza: “Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità all’interno della scuola, anche se fin da piccola ho cercato di non vedere le cose che mi danno fastidio. Ricordo che, al momento del provino di Amici e al Concerto del Primo Maggio, sentivo tanta pressione per via del cognome, ma forse è stato anche uno stimolo per dare ancora di più”.