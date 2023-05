L'Aria Che Tira, rissa Miriam Falco-Dragoni: "Io vi saluto, ciao"

18 maggio 2023 a

Fabio Dragoni spazientito. A mandarlo su tutte le furie l'attivista di Ultima Generazione che a L'Aria che Tira si scontra con il giornalista sul maltempo in Emilia-Romagna. "Nel 1966 Firenze fu travolta da un'alluvione - ricorda Dragoni su quanto accadde nella sua città d'origine -, solo 40 anni dopo, nel 2004, venne completata un'opera di ingegneria idraulica a poche centinaia di metri da dove abito. Si tratta di un canale che devia la portanza del fiume e la immette in tre casse di espansione modulari, ossia aree dove non si edifica e che si riempiono di acqua all'occorrenza. Nel 2016...".

Ma Dragoni non fa in tempo a finire che l'attivista sbotta: "Ma quanto deve parlare questa persona? Mi avete dato due secondi - prosegue appellandosi a Myrta Merlino -. Lui sta parlando di sue esperienze personali, io porto dati scientifici". "No Miriam, scusami...", prende a quel punto la parola la conduttrice mentre Dragoni resta a dir poco di sasso. "Io vi saluto, ciao", afferma allora Dragoni mentre la Merlino cerca di trattenerlo: "Decido io chi parla". Ma per Dragoni è tardi e decide di abbandonare il collegamento: "Non ho tempo da perdere".

"No, richiamatemi Fabio - insiste la conduttrice -. Qui decido io chi parla, non Miriam Falco. Questa cosa non mi piace". Finita qui? Niente affatto. L'attivista, come nulla fosse, prosegue: "Questa sarà la regola, ma non vedete che la gente muore? Non può venire una persona a parlarmi dell'alluvione a Firenze che è stata un'eccezione. Per favore, è irrispettoso verso i morti".