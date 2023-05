Aurora Ramazzotti, look stravolto: ecco come si presenta

18 maggio 2023 a

a

a

Cambio di look per Aurora Ramazzotti? Quasi. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è mostrata in una prima storia Instagram con la frangia. Poi, ne ha pubblicata una seconda in cui ha detto tutta la verità ai fan. La frangia, infatti, era solo una clip, applicata sulla fronte. Chissà, magari per provare il nuovo look.

Michelle Hunziker "imita" Giorgia Meloni? Spuntano foto clamorose | Guarda

Intanto Aurora ha anche commentato un altro scatto, a suo dire impressionante. Si tratta di una foto inedita della madre Michelle Hunziker e che la figlia non aveva mai visto. "Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista", ha scritto la ragazza pubblicando nelle sue stories una foto della giovane conduttrice svizzera e accanto lei stessa in età adolescenziale. Per Aurora questo è un periodo meraviglioso. Da poco è diventata mamma del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza.

"Perdonatemi, sono fuso": Eros Ramazzotti, incredibile gaffe sui social | Guarda

Ma la Ramazzotti non intende separarsene neppure quando lavora. Ed ecco che lo porta ovunque, anche in ufficio. Proprio qualche giorno fa, Aurora ha cominciato la giornata con trucco e parrucco per uno shooting. In tuta di jeans, con un trucco accurato e capelli fermati da un bigodino. Con lei, sempre vicino, il piccolo Cesare.