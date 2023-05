Fedez smascherato: "Con Luis Sal...", clamorosa bugia

19 maggio 2023 a

All’interno della seconda stagione dei Ferragnez, la serie tv incentrata su Chiara Ferragni e Fedez, non è passata inosservata una frase del rapper che è invecchiata malissimo. I fan della coppia più famosa d’Italia stanno apprezzando molto la serie, anche se non mancano alcune inesattezze e incongruenze. La più clamorosa riguarda sicuramente Luis Sal, con il quale Fedez ha rotto i rapporti per motivi non meglio precisati.

"Non posso parlarne, punto limite". Luis Sal sparito? Fedez rompe il silenzio

All’interno della serie il rapper dice sull’ormai ex amico una frase che non è più vera: “La differenza tra J-Ax e Luis è che con Luis non ho mai litigato”. Invece negli ultimi due mesi i rapporti tra i due sono stati praticamente nulli, con Fedez che addirittura ha condotto da solo le puntate di Muschio Selvaggio, il podcast di successo che aveva creato con lo YouTuber. Nella giornata di giovedì 18 maggio il rapper ha finalmente deciso di esporsi sulla questione, che sta tenendo sulle sfide migliaia di fan.

"La mer***a che sono": Fedez e Ferragni, cos'è successo davvero a Sanremo

“Fosse per me avrei già chiarito la situazione - ha dichiarato - sono a un punto limite anche io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario”. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così”. Insomma, parole che non lasciano presagire nulla di buono tra Fedez e Luis Sal…