Al Bano, la Lecciso e il sesso: "Quando ne hai bisogno..."

Ottant'anni a tutto volume. O come dice Al Bano: quattro volte 20 anni. L'energia e l'entusiasmo dell'indomabile Leone di Cellino San Marco sono sempre gli stessi e alla vigilia del grande concerto evento dei martedì prossimo all'Arena di Verona, 4 volte 20, in onda su Canale 5, il acntante pugliese si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair, svelando molto aspetti personali, anche i più pruriginosi.

Insieme a lui, sul palco, alcuni dei più grandi artisti della canzone italiana degli ultimi 50 anni. Ma soprattutto "amici, quelli veri, che grazie a Dio sono tanti: Gianni Morandi, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. E con la famiglia: i miei cinque figli, Romina Power...". Con la sua ex moglie c'è stato un lungo, travolgente amore con tanto di fortunatissimo sodalizio artistico. Poi il dramma della scomparsa della figlia Ylenia, a metà anni Novanta, che ha travolto le loro esistenze e anche la loro unione. Dopo tante polemiche, che hanno visto contrapposta Romina alla seconda moglie di Carrisi, Loredana Lecciso, sembra tornato almeno un po' di sereno: "In qualche modo, le abbiamo superate", anche se raggiunto da Oggi qualche giorno fa aveva rivelato per la prima volta come a far precipitare il loro rapporto in maniera definitiva forse fosse stata l'abitudine dell'ex attrice americana di fumare marijuana: "Fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia".

Ora, nella sua vita sentimentale, c'è spazio solo per la Lecciso. E con lei, dopo qualche alto e basso fisiologico, considerati anche i rispettivi, fumantini caratteri, le cose sembrano andare a gonfie vele sotto tutti i punti di vista. Compreso quello più intimo: "Il sesso è come il cibo - rivela l'artista di Felicità -: quando ne hai bisogno, devi nutrirti",