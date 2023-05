Diego Abatantuono, esplode la bufera: "Denti marci, chiedo scusa"

20 maggio 2023 a

Diego Abatantuono al centro delle polemiche per una sua frase sui sard in un'intervista al Corriere sulla sua prima volta a San Siro per un Milan Cagliari. Queste le sue parole: "Così, al debutto, ho visto al massimo dei sardi che ridevano con addosso dei vestiti grigio-Nuoro e dei denti cariati grigi anche loro, abbinati a delle azioni inconcludenti del Milan. Ero contento lo stesso perché i sardi sorridenti erano più rari della figurina di Boranga. Parlavano in un linguaggio misterioso che poi, si è saputo, era dialetto sardo".

Ed è stata proprio questa frase che ha irritato e non poco i sardi. Da qui è nata una polemica social senza fine con i sardi ad accusare Abatantuono di aver avuto scarso rispetto. L'attore ha chiuso subito le polemiche chiamando l'Unione Sarda e scusandosi con tutta la Sardegna con parole chiare e sincere: "Ma non ce n’era nemmeno uno, di sardo con i denti marci, è ovvio. Non so nemmeno se stessero ridendo. Era un’immagine, una trasposizione felliniana di quello che ho vissuto. Ci fossero stati, che so, baresi o bergamaschi, per me sarebbe stato lo stesso. Era una battuta, un racconto su quello che ha vissuto un quattordicenne come me allora. Mi dispiace davvero per l’equivoco. Chiedo scusa". E così in poche ore l'attore ha messo a tacere il tam tam impazzito che era partito sui social.