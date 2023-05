Littizzetto, ancora veleno su Salvini: "La busta consegnata, ma..."

20 maggio 2023 a

Non si placa lo scontro tra Luciana Littizzetto e Matteo Salvini. La comica torinese replica al leader della Lega, che alla notizia di un suo addio alla Rai (insieme a Fabio Fazio) ha esultato. I due hanno firmato un contratto quadriennale con Discovery, ma così come per Che Tempo Che Fa Salvini non ci sarà. "Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene. La busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene".

E sul tweet del leghista (con a corredo della foto Littizzetto-Fazio, scriveva 'belli ciao'), la comica sbotta: "Pensa te: 'Belli ciao' da un vicepresidente del Consiglio". Intanto per lei e Fazio si aprono nuove porte, quelle del Nove, appunto. A riguardo mette le mani avanti: "Preparatevi al politicamente corretto. Ormai quando scrivi sai qual è il tariffario delle polemiche che ti travolgeranno. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere. Ed è per questo che ci vedremo tutti alla Nove".

Infine quella che sembra a tutti gli effetti una frecciata: "In televisione non si può più sperimentare". D'altronde l'addio alla Rai ha fatto parecchio discutere, con Fazio che però si è limitato a dire: "Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni e almeno io non credo di esserlo. E quindi con grande entusiasmo che intraprendo un nuovo cammino fatto di novità, di invenzione e di creatività e spero, anzi ne sono sicuro che sarà così".