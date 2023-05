Michelle Hunziker, la foto stesa sul letto? Scoppia la bufera

21 maggio 2023 a

a

a

Clamorosa gaffe per Michelle Hunziker su Instagram: a finire nel mirino è la prima story della giornata, postata dalla showgirl svizzera intorno a mezzogiorno. Dando il buongiorno ai fan, la conduttrice ha pubblicato uno scatto mentre è ancora a letto con i capelli scompigliati e a corredo ha scritto: "Oh tanto agoniato riposo...". I follower a quel punto non hanno potuto fare a meno di notare l'errore: la parola corretta è "agognato".

Nella foto, la Hunziker è stesa sul letto con i capelli che le coprono il viso e una mano appoggiata sulla spalla. Segno, secondo i fan, che Michelle si stia godendo il weekend in pieno relax. Tra lavoro, figlie e il nuovo nipotino, nato dalla relazione tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, sembra che la Hunziker abbia un bel po' da fare.

"Mai vista così": la foto (pazzesca) di Michelle Hunziker giovanissima | Guarda

La nascita del piccolo Cesare, il primo figlio di Aurora, sembra aver cambiato molto anche la vita della conduttrice. Che non perde occasione per stare con lui e cullarlo. Nei giorni scorsi, infatti, la Hunziker ha mostrato come fa addormentare il nipotino, ovvero usando il singolo dell'Eurovision come ninna nanna. Nel video pubblicato su Instagram si vede Michelle che saltella col piccolo in braccio e canticchia "Cha cha cha" di Käärijä, mentre Aurora se la ride riprendendola.