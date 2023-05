Barbara d'Urso, l'ira furibonda: "Non giocate con la mia onestà"

21 maggio 2023 a

Barbara d'Urso non le manda a dire. La conduttrice di Pomeriggio Cinque difende la sua redazione e i suoi inviati. Qualche giorno fa è scoppiato infatti il caso sul presunto miracolo della Madonna di Trevignano. Dopo il collegamento con la veggente Gisella Cardia, l'inviata ha filmato la statuetta della Vergine che trasudava. La registrazione del presunto miracolo è avvenuta quando il collegamento era terminato, non in diretta.

Ma qualcuno ha attaccato l'inviata del programma di Canale Cinque accusandola di essersi messa d'accordo con la Cardia. L'inviata ha risposto per le rime: "Volevo precisare che trovandomi in quella situazione chiunque avrebbe filmato quello che si trovava di fronte…Abbiamo semplicemente documentato un fenomeno che ci siamo trovati davanti". A questo punto è intervenuta proprio Barbara d'Urso: "Non c’è nessun accordo tra la nostra inviata e Gisella Cardia".

Poi i toni si sono fatti più duri e la stessa d'Urso ha rincarato la dose: "Non si gioca sulla mia onestà". E ancora: "Io posso solo dire una cosa…Posso dare la mia parola d’onore che non c’è minimamente, ma neppure la recondita idea che si possa essere messa d’accordo la nostra inviata con Gisella, ma proprio totale…Metto la mano sul fuoco…". Finita qui? No. La d'Urso ha voluto chiudere così: "Non si gioca sull’onestà dei nostri inviati, non si gioca sull’onestà di tutti i giornalisti e di tutti quanti noi, e non si gioca sulla mia onestà".