Il Patriarca, l'attore: "Seconda stagione cancellata", cosa è successo

Clamoroso al Cibali, si diceva un tempo. Questa volta è clamoroso a Mediaset. La seconda stagione de Il Patriarca è stata cancellata. La conferma dell'addio alla seconda parte della fiction di Canale Cinque con Claudio Amendola sarebbe arrivato direttamente da uno degli attori, Ranieri Monaco Di Lapio che nella fiction ha interpretato il personaggio di Mario Rizzi: "Seconda stagione cancellata", ha scritto sui social. "Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato… è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare! Un grazie speciale a Claudio Amendola della fiducia, vi porto nel cuore”, ha poi aggiunto l'attore.

Ai fan che chiedevano il motivo della cancellazione della seconda stagione ha risposto così: "Purtroppo non ho nessuna spiegazione per questa decisione presa".Sui social è scoppiata una vera e propria rivolta da parte dei fan della serie. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Gossip e Tv, il motivo della cancellazione potrebbe essere legato allo share. I dati di ascolto a quanto pare sarebbero al limite della sufficienza per un prime time di Canale Cinque. Da qui la decisione di non manadare in onda la seconda stagione.