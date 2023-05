Ilary Blasi disperata? "Chi chiama all'ultimo minuto", caos a Mediaset

18 maggio 2023 a

Grossi guai per Mediaset: l'emorragia di concorrenti dell'Isola dei famosi obbliga Ilary Blasi e gli autori del reality di Canale 5 a correre ai ripari. In cinque puntate, lo show ha perso Claudia Motta, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e, buona ultima Fiore Argento nonostante l'appello via telefono della sorella Asia a "non mollare, perché questo è il tuo sogno". Niente da fare: per questioni sia fisiche sia psicologiche, si tratta di adii pesanti che influiranno negativamente sulle dinamiche interne del programma.

Cecchi Paone era già un ingranaggio decisivo, generatore di polemiche e attriti interni. Di fatto, il "sale" dell'Isola in mancanza di quel trash e di quella volgarità che da sempre caratterizzano i reality. In ossequio al diktat di Pier Silvio Berlusconi, occorre inventarsi dell'altro. Ed ecco che, secondo Alessandro Rosica, potrebbe arrivare un aiutino esterno ma non troppo. Secondo le indiscrezioni, tra i naufraghi potrebbe arrivare tra poche ore Nikita Pelizon, che poche settimane fa ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Una garanzia, insomma.

La modella triestina, 29 anni, dovrebbe essere ospite della sesta puntata e approderà in Honduras anche per interagire (immaginiamo, in maniera esplosiva) con l'amica e collega brasiliana Helena Prestes, finora l'unica e vera mina vagante del cast al centro di una amicizia molto chiacchierata e movimentata con Cristina Scuccia, la celebre ex Suor Cristina vincitrice di The Voice.