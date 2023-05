Littizzetto imbarazza Fazio: "Ma Filippa Lagerback la portiamo?"

22 maggio 2023 a

Attimi di imbarazzo da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 21 maggio, la penultima dell'anno e sulla Rai, quando Luciana Littizzetto ha detto ironica ma non troppo: "Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?".

Alle prime domande il conduttore sorrideva ma quando la Littizzetto gli ha chiesto del futuro della loro "valletta", Fazio si è fatto serio e ha risposto in maniera un po' vaga: "Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”. Ma Lucia ha insistito: "È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai". E il conduttore: "Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura". E Filippa Lagerback è rimasta come sempre in silenzio.

"Ho scoperto una cosa pazzesca questa settimana, ho scoperto che in bielorusso, in rumeno e in moldavo, che sono le tre etnie presenti in casa mia, come direbbe il ministro Lollobrigida, Rai significa Paradiso", ha continuato la Littizzetto. "Quarant’anni tu e io più di venti in Paradiso e non siamo ancora santi. Come è possibile? Poi tu devi avere toccato qualche mela". "Come ho detto l’altra volta per me è il paradiso. Ho solo ricordi bellissimi", ha concluso Fazio.