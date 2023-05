Silvia Toffanin di sasso: "Amputata? Oddio non lo sapevo", gelo a Verissimo

22 maggio 2023 a

a

a

L'intervista di Filippo Bisciglia a Verissimo, domenica su Canale 5, ha emozionato i telespettatori di Mediaset e i fan dell'ex conduttore di Temptation Island e la stessa Silvia Toffanin, commossa dalla dolorosa confessione del collega.

"Fuori onda". Silvia Toffanin in imbarazzo: cosa si sente per sbaglio





In attesa di tornare in onda tra giugno e luglio con il piccantissimo reality "di coppia", Bisciglia non ha nascosto in studio il suo dramma privato. A suo padre è stata amputata una gamba per un grave problema di salute. "A papà hanno tagliato una gamba", ha scandito con tono grave e le lacrime agli occhi. La Toffanin, che ha ascoltato con gli occhi sbarrati, ha commentato stupita, spiazzata e un po' imbarazzata: "Oddio, non lo sapevo". Un momento raggelante e pesantissimo, ma di grande sincerità davanti alle telecamere. "Lui è della vecchia generazione, dice sempre 'sì sì sto bene' e invece…", scuote il capo Bisciglia, che prosegue allargando le braccia: "Come la vive? Ehh, così… Mia mamma però è fortissima, una roccia. C’è anche nonna a casa di 99 anni con mamma e papà".

"Cose compromettenti", "Sei pazza?". La Toffanin inchioda Malgioglio, gelo in studio

Nel frattempo, la compagna storica di Bisciglia, Pamela Camassa, sta vivendo la sua avventura all'Isola dei famosi, show sempre di canale 5 condotto da Ilary Blasi: "Lei è bellissima, semplicissima", è il complimento della Toffanin alla compagna di Bisciglia, che sul loro rapporto ormai lunghissimo ammette: "Crisi? In 15 anni succede di tutto, ma alla fine sono qui a parlare di lei. Quindi è andato tutto bene". Sul tema però c'è spazio ancora per un po' di commozione: "Io papà? Mi chiedo se non sono troppo grande a 45 anni. Un figlio avrei dovuto farlo prima sinceramente, penso sarebbe stato meglio. Però vedremo".