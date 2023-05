Maria De Filippi, "perché è saltata l'intervista con Fedez". La sua unica condizione

22 maggio 2023 a

Anche se ti chiami Fedez, non tutto va sempre per il verso giusto dal punto di vista professionale. Il marito di Chiara Ferragni dal punto di vista musicale è una potenza: rapper di successo, produttore dal grande fiuto, conduttore di uno dei podcast più seguiti e apprezzati, Muschio selvaggio, che in questi giorni ha fatto chiacchierare molto per l'assenza dell'altra metà, Luis Sal.

L'amicizia con Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'autore della hit Vorrei ma non posto) pare essersi incrinata per non meglio precisati motivi, come d'altronde accaduto in passato già con altri sodali come Fabio Rovazzi e J-Ax.

Con il nuovo singolo Disco realizzato con Annalisa alle porte, e la seconda stagione di The Ferragnez già in onda su Amazon Prime, Fedez ha rivelato in diretta su Instagram anche un paio di aneddoti divertenti proprio sul suo podcast, riguardo a due interviste mancate. La prima, con Rocco Siffredi, saltata per questione di soldi: "Voleva gli sghei e a Muschio sghei non ne diamo". La seconda, niente meno che con Maria De Filippi. Lo scorso anno era già tutto fatto, la regina di Mediaset aveva dato il suo ok ma aveva posto un'unica condizione logistica: venire intervistata a Roma, dov'era impegnata a livello professionale. Fedez all'epoca non era riuscito però a lasciare Milano e l'intervista, a malincuore, non è mai stata realizzata.