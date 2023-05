Aurora Ramazzotti, "dovrei querelarli": con chi ce l'ha

22 maggio 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti pesca delle foto del passato e le commenta ironicamente insieme ai suoi follower su Instagram. A farla sorridere sono i suoi look da 19enne condivisi nelle sue storie. "Forse dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere che mi hanno detto che stavo bene", ha scritto l'influencer a corredo di uno scatto di qualche tempo fa.

"Mi fa morire che ho un sacco di foto belle degli ultimi anni - ha scritto ancora la Ramazzotti - ma per qualche strana ragione usano sempre le foto di quando avevo 19 anni e il coraggio di uscire così". In ogni caso, l'autoironia di Aurora ha colpito ancora una volta i suoi follower. I look che ha condiviso nelle sue storie hanno fatto sorridere tutti, anche lei stessa, che ha commentato uno scatto scrivendo: "Qui sicuramente ero in post serata a giudicare dal gonfiore". E infine ha fatto sapere di avere un po' di scatti di questo tipo: "Comunque ho un repertorio di foto brutte che ciao". Oggi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è mamma del piccolo Cesare e si gode il successo e la maternità condividendo alcuni dei momenti più importanti della sua vita con i suoi fan.