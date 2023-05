Ramazzotti, "pistolino incontrollato": foto molto intima

20 maggio 2023 a

"Pistolino incontrollato". Sono cose che succedono, anche "nelle migliori famiglie". Figurarsi se ci troviamo in casa Ramazzotti: per l'esattezza, Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La neo-mamma di Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza, ha abituato i suoi migliaia di fan (e, purtroppo, hater) a testimoniare quotidianamente sui social l'avanzare della sua gravidanza, tra pancia, voglie, paure, speranze e piccoli irripetibili momenti di felicità. Subito dopo la nascita del bebè, post e storie su Instagram hanno continuato a susseguirsi a cadenza regolare. Risultato: i follower apprezzano e commentano, conquistati dalla dolcezza della nuova vita e dallo stupore dei neo-genitori.

Aurora, con la sua solare euforia, ha contagiato anche il compagno. Goffredo è decisamente più restio ad apparire su Instagram, la sua pagina è senza dubbio più "contenuta", per così dire, sia perché estraneo al mondo dello spettacolo sia per indole. Ma la paternità lo ha convinto a regalare ai suoi follower qualche chicca imperdibile. Tra tanti momenti di intimità e tenerezza, anche qualche attimo di pura, semplice ilarità.

Tra le incombenze dei genitori, c'è il classico cambio pannolino. E così, come spesso accade, arriva lo scherzetto del piccolo Cesare che fa la pipì addosso sul papà. Goffredo mostra all'obiettivo dello smartphone la maglietta bagnata e dà il via a una sarabanda di commenti. "Ti ha benedetto", "Classica medaglia da pistolino incontrollato", "Bisogna essere veloci" e "Porta bene, fidati". Di sicuro, porta tanti, tantissimi like.