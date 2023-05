Fiorello, la risposta che gela il Napoli: "Non ci potrò essere"

21 maggio 2023 a

Fiorello non sarà alla festa scudetto. Il conduttore di Viva Rai 2!, Rosario Fiorello, showman, è stato invitato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, alla festa scudetto degli azzurri il 4 giugno. Subito dopo l'ultima partita di campionato al Maradona, si terrà la festa per incoronare il Napoli con la consegna del trofeo.

E lo showman ed ha risposto all'invito in tv durante 'Viva Rai Due", programma che conduce ogni mattina: "So che Aurelio De Laurentiis mi ha chiesto di intervenire in occasione dell'ultima gara del Napoli, quella contro la Sampdoria. Mi piacerebbe tanto, ma non posso. Devo lavorare alla realizzazione del programma e non mi è possibile trasferire tutto allo stadio Maradona di Napoli.

Premesso questo, faccio i complimenti al presidente e alla sua squadra per la conquista dello scudetto. Con De Laurentiis ci ho parlato ieri, stavo insieme a Spalletti, siccome dicono che l'allenatore non rinnovi vi dico che quando li ho sentiti ho fatto i complimenti all'allenatore, i due erano contenti e sorridenti. Gli ho spiegato che è impossibile venire, sarebbe stato bellissimo, un onore, ma non posso". Insomma Fiorello non ci sarà ma di fatto un pezzo del suo cuore, a quanto pare, è azzurro.